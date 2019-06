Sandër Lleshaj: Shkarkohet nga detyra kryebashkiaku i Vaut të Dejës

Ju sugjerojme

Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj ka paralajmëruar shkarkimin nga detyra të kryebashkiakut të Vaut të Dejës, Zef Hila. “Me propozim të ministrit të Brendshëm do të shkakrohet nga detyra kreu i bashkisë së Vaut të Dejës për shkelje të rënda të ligjit. Do të shkakrohen të gjithë kryetarët e bashkive që veprojnë kundër ligjit“, u shpreh Lleshaj.

Kjo masë nga Sandër Lleshaj është marrë pas sulmit të KZAZ-së në Bushat, një natë më parë.

“Zjarri i djeshëm, djegia e materialeve zgjedhore dhe plagosja e 3 efektivëve, është militarizmi i një partie që ka humbur edhe kauzën e saj. E neveristsme akuza e opozitës për të larë duart nga akti kriminal i militantëve të tyre. Në mënyrë qesharake ata akuzuan policinë se paska sulmuar dhe plagosur veten, me urdhër të minisitrit të Brendshëm. Përpjekja e Opozitës për të larët duart, tregon qartë se në çfarë katandisje të ultë morale janë sot drejtuesit e revolucionit imagjinar. Incidenti i mbrëmshëm nuk do të cenojnë integritetin e zgjedhjeve. Për arsye të një serie të shkeljeve të rënda, të detyrës dhe ligjit, kryetari i saj do të shkarkohet nga detyra me propozim të ministrit të Brendshëm“, – tha Lleshaj.

