Sapo kishte dalë nga burgu, dinamika e atentatit në Vlorë (Detajet)

Ju sugjerojme

Objektiv i atentatit në Vlorë ishte një person që 3 ditë më parë ishte liruar nga burgu. Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Kushtrimi”, brenda një lokali. Atentati me kallashnikov dyshohet se është bërë ndaj një të sapo liruari nga burgu, i njohur me pseudonimin “Niku”, i cili ndodhet në gjendje të rëndë për jetën.

Të plagosurit janë dërguar me urgjencë në spital. Gazeta Mapo mëson se ata ndodheshin të ulur brenda një lokali, kur i kanë qëlluar me kallashnikov. Ka qënë një person i maskuar, i cili është afruar në lokal dhe ka qëlluar me armë. Dyshohet se njëri nga të plagosurit është qëlluar gabimisht. Ai është Roland Çepaj, 28 vjeç, dhe ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.









Autori me një kapele të kuqe ka qenë brenda makinës, është afruar pranë lokalit dhe ka qëlluar me breshëri. Dyshohet se në atentat kanë marrë pjesë dy persona.

Ende nuk dihen motivet e kësaj ngjarje, ndërsa policia ka nisur hetimet. Të shtënat me armë kanë shkaktuar panik dhe frikë te personat e tjerë që ndodheshin në lokal.

Policia ka ngritur pika të shumta kontrolli për të arrestuar autorët. Në patrullim për kontrolle ka dalë edhe Policia e Fierit.

Në pyetje janë marrë 5 persona që ndodheshin brenda lokalit ku ndodhi atentati. Dëshmitarët thanë se dëgjuan breshërinë e kallashnikovit dhe panë personin që qëlloi dhe në kokë kishte kapele të kuqe.

“Ishim atje duke pirë kafe, dëgjova brrrr (breshëria), mendova se ishin fishekzjarrë, më pas dëgjova ulërima. Ishte breshëri. Qëlloi nga brenda makinës pa ndaluar. Sa e ndaloi një çikë, e pashë atje, ia dha më pas me breshëri. Rolandin e kam djalë vëllai, është 28 vjeç. Nikua (personi tjetër) tre ditë kishte që kishte dalë nga burgu“, – tha xhaxhai i njërit prej të plagosurëve.

Etiketa: dinamika e atentatit në Vlorë