Sarandë/ Fshehu kokainën në organet gjenitale, arrestohet 36-vjeçari

Një 36-vjeçar është arrestuar nga Policia e Sarandës mëngjesin e sotëm, pasi u kap me 50 gramë kokainë. Mësohet se i riu u arrestua pas një kontrolli të imtësishëm, teksa udhëtonte me mjetin e tij nga Tirana drejt Sarandës. Menjëherë pasi 36-vjeçari ka kupuar se do t’i nënshtrohet kontrollit policor, ka fshehur kokainën në organet gjenitale. Sipas informacioneve paraprake, SH.K., banues në Tiranë, u arrestua nga uniformat blu në vendin e quajtur ‘Ura e Kranesë’.

