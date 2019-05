“S’do dal më nudo”/ Aktorja e “Game of Thrones” rrëfen fustrimin

Ju sugjerojme

Aktorja Emilia Clarke duket se është lodhur nga diskutimi i skenave të saj nudo në serialin më të ndjekur në botë, “Game of Thrones”. Ajo ka bërë me dije përgjatë një interviste se nuk do të pranojë më kurrë të luajë një rol ku do t’i kërkohet të zhvishet, pasi ndihet tepër e fustruar nga pyetjet e vazhdueshme. Më tej, Emilia tregoi se për këtë arsye ka refuzuar edhe një rol në filmin erotik “Fifty Shades of Grey”.

“Regjisorja e ‘Fifty Shades of Grey’ është magjike, unë e dua atë dhe vizioni i saj ishte i bukur, por hera e fundit që unë jam zhveshur para një kamera ishte para shumë kohësh në “Game of Thrones”. Akoma vazhdojnë të më pyesin rreth saj, sepse unë jam grua. Jam lodhur nga kjo, sepse unë jam zhveshur për rolin dhe jo sepse dua që disa burra të shohin pjesët e mia intime”-u shpreh aktorja.

32 -vjeçarja i hoqi rrobat e saj për rolin e Daenerys Tagaryen në “Game of Thrones”, i cili përfundoi të shtunën e 19 majit.

