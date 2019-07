“S’do kisha dashur të isha e njohur”/ Rezarta u hap zemrën ndjekësve

Ju sugjerojme

Rezarta Shkurta është penduar për zgjedhjen e saj të të qenurit një person i njohur në Shqipëri. Gjatë një interviste të bërë me ndjekësit në “Instagram” përmes opsionit “Ask Me” në “Insta Story”, Rezarta ka shpjeguar se përse nuk do të kishte zgjedhur të ishte një personazh publik nëse do të kthente kohën pas.

“Unë zgjodha të jem personazh në një moshë fare të re 17-18 vjeç. Atëherë më dukej shumë interesante të isha në botën e televizionit. Po të kisha sot mundësi zgjedhjeje, sigurisht që nuk e zgjidhja këtë rrugë. Privatësia është e shtrenjtë dhe unë nuk e kam luksin ta kem.

Përjashto avantazhet e vogla që mund të të sjellë në një Shqipëri të vogël, përqindja e problemeve ka qenë më e lartë. Përveç Rezarta Shkurtës, paralel unë jam dhe vogëlushja e dy prindërve, që pas çdo shkrimesh negative (të cilat nuk kanë qenë pak) janë lënduar”-ka shkruar Rezarta Shkurta.

Me shumë gjasa, këngëtarja i referohet artikujve kushtuar bashkëshortit të saj, nipit të diktatorit Enver Hoxha. Kujtojmë se Ermal Hoxha u lirua në shtator të vitit të kaluar nga burgu, tre vjet pas dënimit nën akuzën e trafikut të drogës në tentativë. Ai u vendos në pranga pas një operacioni të policisë në Xibrakë në 14 janar 2015, ku ishte ndërtuar një laborator droge që merrej me përpunimin e kokainës.

Etiketa: ERMAL HOXHA