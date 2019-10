S’do moderojë më “Shqiptarët për Shqiptarët”, Bruko: S’ishte vendimi im!

Ju sugjerojme

Ola Bruko nuk do të jetë më moderatore e programit “Shqiptarët për Shqiptarët”. Moderatorja u ka bërë me dije ndjekësve të saj në rrjetin social “Facebook” se ky nuk ishte një vendim i saji. Më tej, Bruko është shprehur se do të jetë tani e tutje si pjesë e ekipit, që punon pas ekranit.

“Mirëmbrëma të gjithëve! Ndjej detyrimin të shkruaj dy fjalë për të gjithë ata njerëz që kanë nisur të më shkruajnë që prej orës 21:00, kur në ekranin e Neës24 nisi sezoni i ri, emisioni aq i dashur për mua “Shqiptarët për Shqiptarët”. Për ata, por edhe për të tjerët që pyesin veten “çfarë po ndodh?”…









Unë nuk do të jem më moderatorja e programit tuaj të dashur, por vetëm pjesë e ekipit të tij. Ky nuk ishte një vendim i imi. Do të dëshiroja që askush të mos ndikohej nga ky detaj, për të dhënë kontribuin për ata njerëz që kanë vërtetë halle e nuk duan të dinë fare se kush e moderon e kush jo. Unë vazhdoj besoj te mirësia! Uroj edhe ju!”-ka shkruar Olta Bruko.

“Shqiptarët për Shqiptarët” ka nisur në këtë sezon të ri televiziv nën drejtimin e Elvis Naçit dhe Sidrit Bejlerit, të cilët ishim mësuar t’i shihnim përballë moderatores, duke ndarë me të dhe teleshikuesit takimet me familjet e varfëra.

