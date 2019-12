“S’dua as bukë, as lekë”/ I moshuari në lot: S’vjen askush të më shohë shtëpinë

Ju sugjerojme

Një i moshuar në Durrës, banesa e të cilit ka pësuar dëme nga tërmeti i 26 nëntorit, ka mbetur në mes të katër rrugëve. I dëshpëruar për ndihmë, mes lotëve dhe britmave, 70-vjeçari thotë për News 24 se nuk fle prej 5 ditësh, ndërsa kërkon një çadër që të fusë kokën. I moshuari rrëfen gjithashtu se askush nuk ka shkuar në pallatin e tij që të bëjë një vlerësim të gjendjes, nëse është i pabanueshëm apo jo.

“Nuk dua as bukë, as lekë, as rroba, dua vetëm të rroj. A do të jetoj brenda, apo të mbytem në kanal? Nuk ka njeri, kam bërë raportime, nuk vjen askush për ta parë, pallati ka plasur poshtë dhe anash…Ku do të shkojmë? Ta di të paktën, të jetoj në pallat ose ajo…Ku të mbytem? Ju lutem, dua një çadër…Kam pesë ditë pa gjumë “-shprehet 70-vjeçari.









Etiketa: Termeti 26 nentor