Së shpejti lançohet Samsung Galaxy Note 10

Note është platforma tradicionale e Samsung për të prezantuar teknologjinë e re të telefonave. Këtë vit thashethemet flasin për dy numra të ndryshëm, një prej tyre do të jetë 5G.

Kamera e përparme do të jetë në mes, dhe jo anash siç është në Galaxy S10. Njëri do ketë ekranin 6.75 inch ndërsa tjetri 6.3 diagonalisht. Duket se do ketë tre kamera prapa.

Këto janë fotot nga ‘’rrjedhja’’ e fundit e telefonit. Samsung tani ka presion të madh për të ardhur me një risi në treg pasi që Huawei është larguar nga tregu pas dënimit nga SHBA-ja. Informacione të reja pritet të ketë në ditët në vijim.

