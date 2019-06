Së shpejti me Facebook, do të transferoni para

Ju sugjerojme

Facebook njoftoi se në vitin 2020 do nxjerrë në treg kriptovalutën e saj, të quajtur Libra. Kjo monedhë dixhitale do lejojë miliarda përdorues që të bëjnë transaksione financiare anembanë globit.

Me anë të njoftimi, Facebook zbuloi se Libra do mbështetet nga sistemet e pagesave si Mastercard dhe Visa. Teknologjia për të bërë transaksione me Libra do të jetë në dispozicion si një aplikacion i pavarur edhe në platformat WhatsApp dhe Facebook Messenger deri në vitin 2020.

Kjo do t’i lejojë konsumatorët ti dërgojnë para njëri-tjetrit, si dhe të paguajnë potencialisht mallra dhe shërbime duke përdorur monedhën dixhitale.

Transferimi i “Libra” do të bëhet njësoj si dërgimi i mesazheve. Megjithatë, kjo do të përballet me një shqyrtim të ngushtë para se të realizohet pasi Facebook vijon të mbetet nën rrymën e skandaleve të publikimit të të dhënave.

Etiketa: facebook