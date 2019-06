“Sek*i është për martesë”/ Njihuni me të famshmit e ‘duruar’

Ju sugjerojme

Të tregojnë nëse kanë bërë seks, disa të famshëm e kanë problem, por një pjesë e tyre janë shumë të hapur. Personazhet e renditur më poshtë janë shprehur se kanë pritur natën e martesës që të kryejnë marrëdhënie me partnerët. Një prej tyre shprehet:“Virgjëria është dicka që e ruaj fort.”

Adriana Lima u martua me Marko Jaric në vitin 2009 kur ishte 27 vjeç dhe ishte e virgjër deri natën e martesës.

“Seksi është për martesë, jam e virgjër” tha ajo për GQ në vitin 2006.

***

Jessica Simpson

“Virgjëria është ‘cool’ dhe seksi,” tha Jessica në vitin 2000. “Virgjëria është dicka që e ruaj fort.” Ajo ishte 22 vjeç kur u martua me Nick Lachey.

***

Justin dhe Hailey Bieber

Çifti i famshëm pritën deri natën e martesës që të konsumonin dashurinë e tyre. Justin pranoi se ata qëndruan larg seksit deri në natën e martesës në shtator të vitit 2018.

Justin tha për Vogue “Desha që t’ia dedikoja veten Zotit në atë mënyrë sepse e ndjeja se ashtu ishte më mirë për shpirtin tim. Unë besoj që Zoti më ka bekuar me Hailey. Ti shpërblehesh për sjellje të mirë.”

***

Mariah Carey dhe Nick Cannon

“Të dy kemi besime dhe qëndrime të njëjta dhe un mendova se do ishte ende më e veçantë nëse do të prisnim deri natën e martesës,” tha Mariah për The Mirror.

