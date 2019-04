Sekretet e budistëve, mësoni 5 ritualet shëruese

Ju sugjerojme

Murgjit janë njerëz jashtëzakonisht interesantë, si për mënyrën e jetesës ashtu edhe për rininë e përjetshme që i karakterizon. Ka 5 rite tibetiane që, nëse kryhen vazhdimisht çdo ditë, të çojnë në rezultate të jashtëzakonshme.

Fillimisht i lindur si një libër dhe më pas u fut në modë nga një mësues i yogës, 5 ritet tibetiane tani janë brenda mundësive të gjithëve.

Riti i parë

Në një pozicion të drejtë, këmbët në tokë, pak larg nga njëra-tjetra dhe krahët e hapur me pëllëmbën e dorës përballë, bëhen 21 rotullime në drejtimin e akrepave të orës, duke përqendruar vëmendjen në këmbë të tendosura mirë në tokë.

Përfitimet: aktivizon të gjitha shtatë chakras, duke ri-harmonizuar energjitë vitale.

Riti i dytë

Shtrini krahët përgjatë trupit, ngrini njërën këmbë dhe formoni një kënd të drejtë; në të njëjtën kohë supet dhe qafa janë ngritur pak, më pas kthehuni në pozicionin fillestar .

Përfitimet: aktivizon 5 chakrat e parë dhe tonifikon muskujt e barkut, këmbës dhe qafës.

Riti i tretë

Uluni në gjunjë, me mbështetje në majat e gishtave, bustin drejtë, legenin në drejtim me gjunjët, duart në vithe, bërrylat prapa, supet e ulur, harkohuni mbrapa, pa lëvizur legenin, mjekra shkon lart dhe ulet kur ktheheni në pozicionin fillestar.

Përfitimet: aktivizon chakrat e 3, 4, 5 dhe 6, hap rrugët e frymëmarrjes, çliron qafën dhe shpinën.

Riti i katërt

Ulur, me këmbët e shtrirë përpara, busti i ngritur dhe në kënd të drejtë me këmbët, duart në tokë pranë legenit me gishta duke treguar përpara; duke marrë frymë, ngrini legenin lart duke shtyrë në duar dhe mbani këmbët si një pikë fikse; duke u ngritur për të formuar një lloj ure, në këtë mënyrë vithet janë kontraktuar dhe koka është prapa, më pas kthehuni në pozicionin e fillestar.

Përfitimet: aktivizon chakrat 3, 4 dhe 5, tonifikon muskujt e krahëve, vitheve dhe këmbëve.

Riti i pestë

Në pozicionin e katërfishtë, krahët e shtrirë në tokë, mbështetja në këmbë, ne shtrijmë një këmbë, pastaj tjetrën, ulim legen duke shtyrë prapa, më pas e ngremë legenin lart, këmbë i shtyjmë drejt dysheme pa e prekur atë (si në foto).

Përfitimet: aktivizon të gjitha chakras, kraharorin, gjoksin dhe muskujt e barkut, relakson muskujt e shpinës dhe të këmbëve. /B.W/

Etiketa: budistet