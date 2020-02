Sekuestrohen 80 mijë paketa cigare kontrabandë

Ju sugjerojme



Strukturat Doganore sekuestruan në Pikën e kalimit Kufitar të Hanit të Hotit 80 mijë paketa cigare të papajisura me pulle fiskale të Shqipërisë apo të ndonjë vendi tjetër. Cigaret do futeshin në tregun shqiptar.

“Pas një analize risku dhe dyshimeve të arsyeshme, mbi të dhënat e dokumentacionit shoqërues të një ngarkese, strukturat doganore ushtruan kontroll në automjetin e dyshuar, ku rezultoi një ngarkesë prej 80 mijë paketa cigare të markës “REGINA RED”.

Rasti u referua në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, për vepren penale “Kontrabandë me mallra që paguajnë akcizë ose me pezullim të plotë apo të pjesshëm nga detyrimet doganore ose të akcizës” dhe “ falsifikimi i vulave, stampave ose i formularve”. Në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, po kryhen veprimet e mëtejshme hetimore”, njofton drejtoria e Doganës.









Etiketa: cigare