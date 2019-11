Selena Gomez hyn në historinë e muzikës

Ju sugjerojme

Këngëtarja e njohur Selena Gomez është futur në historinë e muzikës, duke qëndruar njëkohësisht në vend të parë në tabelat e Billboard dhe Rolling Stone me “Lose You To Love me”. Kënga ka veçse dy javë që është publikuar. E megjithatë, ka arritur të marrë mbi 112 milionë klikime në You Tube.

“Lose You To Love me” flet për marrëdhënien me ish të dashurin Justin Bieber. Krahas saj, Selena publikoi edhe këngën “Look at Her Now”, që duket se flet për bashkëshorten e yllit të popit, Hailey Baldwin.









Etiketa: selena gomez