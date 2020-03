Senati amerikan preket nga koronavirusi, Rand Paul rasti i parë pozitiv

Ju sugjerojme



Senatori amerikan Rand Paul është i pari përfaqësues i Senatit i cili rezulton pozitiv me koronavirus. Me një postim në rrjetin social “Twitter” ai shprehet se ishte asimptomatik por për shkak të udhëtimeve do të ketë kontaktuar me ndonjë të infektuar.





Ai tashmë është në gjendje të mirë shëndetësore në karantinë. Por më parë edhe anëtarë të Kongersit të SHBA republikanët Mario Diaz-Balart dhe Ben McAdams rezultuan pozitivë teksa 4 të tjerë u vetëkarantinuan.









STATUSI I RAND PAUL

Senatori Rand Paul ka testuar pozitiv për COVID-19. Ai po ndihet mirë dhe është në karantinë. Ai është asimptomatik dhe u testua nga një bollëk i kujdesit për shkak të udhëtimit të tij të gjerë dhe ngjarjeve. Ai nuk ishte në dijeni të ndonjë kontakti të drejtpërdrejtë me ndonjë person të infektuar.

