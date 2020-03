Serbi – 188 të infektuar me COVID-19, konfirmohet viktima e dytë

Ju sugjerojme



Serbia ka konfirmuar viktimën e dytë nga koronavirusi. Njoftimin e dha Ministri i Shëndetësisë, Zlatibor Loncar.





Presidenti Aleksandër Vuçiç tha që qeveria me propozimin e tij, do të miratojë masa të reja ku theksohet se orari i udhëtimit do të zgjasë nga ora 17:00 deri në orën 5 të mëngjesit.









Më herët ishte vendosur gjendja e jashtëzakonshme në vend. Transporti publik u ndërpre dhe janë mbyllur kafenetë, restorantet dhe qendrat tregtare. Parqet janë gjithashtu të ndaluara.

Aktualisht Serbia ka 188 raste me Covid-19.