Seria A dhe 7 rekorde që nuk mund të thyhen

Seria A 2019/20 do të na dhurojë shumë histori interesante, por ka disa arritje që do të mbeten të papërsëritshme. Sepse është e vërtetë se rekordet janë bërë për t’u thyer, por disa duket se janë të paarritshëm. Njëri nga këta është ai i Inter-it, skuadra me më shumë ndeshje në Serinë A, sepse nuk ka rënë kurrë nga kategoria. Të tjerë, edhe pse mund të konsiderohen të arritshëm, duken shumë të vështirë që të thyhen.

Të pamposhturit

Asnjë skuadër nuk e ka mbyllur kampionatin e kaluar pa pësuar humbje, kështu që rekordi i Milan-it mund ta bëjë gjumin e qetë: është e pamundur që në sezonin 2019/20 një ekip të arrijë në 58 ndeshje të njëpasnjëshme pa humbje. Një rekord që mbetet në duart e kuqezinjve, të cilët nuk pësuan asnjë humbje nga maji i 1991-shit deri në marsin e 1993-shit.

Koleksionisti

Edhe koleksioni i “të kuqve” është i pathyeshëm. Kjo renditje kryesohet nga Paolo Montero, me 16 kartonë të kuq të marrë në kampionatin italian. Një nga lojtarët më të egër të të gjitha kohërave, në fakt, ka koleksionuar një fazë skualifikimesh. Rekordi i uruguaianit është i paarritshëm.

Goli më i shpejtë

Kush do të arrija ta thyejë rekordin e Paolo Poggi-t, i cili është në krye të renditjes prej plot 18 vitesh? Ai ka realizuar golin më të shpejtë në historinë e Serisë A. Më 2 dhjetor të 2001-shit ka shënuar kundër Fiorentina-s pas vetëm 8 sekondash lojë.

Skuqja më e shpejtë

Kartoni i kuq më i shpejtë në historinë e kampionatit italian nuk është marrë as nga Montero dhe as nga Felipe Melo. Rekordi është i Migliaccio-s, i ndëshkuar pas 32 sekondash në një Atalanta-Palermo të dhjetorit të 2015-ës.

Gjyshi i golave

Luca Toni, pavarësisht kartës së identitetit, ka jetuar një rini të tretë mes moshës 36 dhe 38 vjeç me fanellën e Verona-s. 20 golat e realizuar në 2014-ën nuk e kanë bindur Prandelli-n ta marrë në Botëror. Dhe ai ka shënuar 22 në sezonin 2014/15, duke fituar titullin e golashënuesit më të mirë të kampionatit (bashkë me Icardi-n) në moshën 38 vjeç e 5 ditë dhe duke u bërë lojtari më i vjetër që e realizon një arritje të tillë në Serinë A.

Gjyshi i portës

Një tjetër rekord që ka pak mundësi të thyhet është ai i vendosur nga Ballotta, i cili, në moshën 44 vjeç dhe 38 ditë, u bë portieri më i vjetër në historinë e Serisë A. Pas lamtumirës nga futbolli profesionist, ai ka luajtur si sulmues në kampionatet e amatorëve. Pasi ka shmangur dhe ka pësuar shumë gola, Ballotta donte të provonte shijen e realizimit të tyre.

I pakalueshmi

22 vite pas Sebastiano Rossi-t, Buffon ka shkruar historinë e kampionatit italian, duke çuar në 974 numrin e minutave të njëpasnjëshme të kaluara pa pësuar gol. Dhjetë ndeshje e treçerek pa nxjerrë topin nga rrjeta. Një ecuri e jashtëzakonshme kjo, që u ndërpre nga një penallti e pësuar në një derbi, e shënuar nga Belotti në 2016-ën./TS/

Etiketa: 7 rekorde