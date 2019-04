Inter-Juventus pa fitues, CR7 i përgjigjet “perlës” së Nainngolan/VD

Barazim 1:1. Ky është rezultati i sfidës më të rëndësishme të javës së 34-ët në Seria A mes Interi dhe Juventusit kampion. Të parët kalojnë në avantazh vendasit me anë të Radja Nainggolan i cili shënon një super gol nga distanca. Pjesa e parë mbyllet me epërsinë 1:0 të të besuarve të Spalletit.

Pjesa e dytë nis me Juventus në sulm, por është sërish Interi i cili kalon në avantazh, duke i çuar shifrat në 2:0. Por në ndihëm të torinezëve vjen sistemi VAR, që bën të mundur anulimin e golit. Juventus “merr zemër” dhe barazon rezultatin në 1:1 në minutën e 62-të me anë të Cristiano Ronaldos i cili gjuan fort brenda zonës së rreptësisë dhe e çon topin në rrjetë.

