Sezoni i ftohtë i letrave

Ju sugjerojme

Edi Rama e ka pasuruar epistolarin e tij të mërkurën me letërkëmbimet me kundërshtarin politik. Duke luajtur me elementin e befasisë, në një orar pa ngjyrë të një dite që nuk premtonte shumë, Kryeministri kapi vëmendjen e një publiku të gjerë të pasdrekës, edhe ata që zakonisht zhysin hundët në telenovela, me një letër drejtuar hiç më pak, po Lulzim Bashës. Atij që anatemon, e prej të cilit akuzohet, nga mëngjesi deri në darkë.

Letra në stil siç pritej, nuk ka të sharë. Rama i thotë pak a shumë se, edhe pse jemi ekstremisht në skaje, duhet të flasim, edhe nëse pranojmë të mos heqim dorë nga kushtet. Pra, të mbajmë kushtet, por të bëjmë dialog pa kushte. Aty-këtu, jep kryeministri ndonjë shenjë, që mund të tërhiqet nga zgjedhjet e 30 qershorit, teksa thotë se ligjërisht nuk e ka ai në dorë ta negociojë, dhe teksa e fton Bashën që ta ngrejë këtë çështje në tryezën e dialogut.

A është kjo letër një shenjë që tregon se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim? Zor se, edhe pse me të tilla komunikime dhe mesazhe, ka nisur zbutja dhe dalja nga kriza në raste të mëparshme, siç kanë qenë konfliktet dhe armiqësitë e forta në rastin e Reformës në Drejtësi në vitin 2016, apo edhe më tej, ajo e para zgjedhjeve të vitit 2017.

Pra para se të ketë tym të bardhë, ka një sezon letrash.

Por, kësaj radhe, gjasat nuk tregojnë se do të kemi një zgjidhje, një dalje të shpejtë nga kriza. Për fat të keq. Palët duket se janë më larg nga sa mendohej. Teksa Edi Rama ka prioritet zgjedhjet e 30 qershorit, dhe i thotë Bashës hajde ulemi e flasim, kreu i opozitës nga ana tjetër, ngjan se kërkon krejt tjetër gjë. Ai ka shpallur në Durrës një përmbysje të sistemit, që nga zgjedhja e deputetëve me mazhoritar ose lista të hapura, vendosja e dy dhomave, futja e referendumit për të folur vetë qytetarët për çështjet e rëndësishme, e të tjera si këto.

Kjo që propozon Basha tingëllon mirë në veshët e qytetarëve. Dhe, sigurisht bëhet fjalë për një sistem që e përjashton automatikisht Edi Ramën si stil dhe si fizionomi, duke qenë se prej 21 vitesh ai është i kundërti i referendumit, pra i marrjes së konsensusit në vendime, në parti, në qeverisje. Ishte ai që mbylli edhe listat në bashkëpunim me Sali Berishën, dhe e bëri krejtësisht hermetike jetën politike, të kontrolluar nga kryetarët.

Problemi është se edhe vetë Basha është në mjaft dyshime nga njerëzit, duke qenë se edhe ai vetë, deri diku është përfitues i këtij sistemi. Dhe në zgjedhjet e fundit, nuk është se e ndriti me produktin që nxori, pikërisht falë sistemit ku është dhe ai palë. Nisur nga këto rrethana, kryetari i opozitës nuk e ka më betejën me Edi Ramën, të ulet, ta zgjidhë apo jo krizën akute me të. Problemi është te kapërcimi i skepticizmit, dhe fitimi i besimit të qytetarëve. Nuk ka ndodhur asnjëherë më parë që mbarë opinioni publik, të ketë arritur një njëmendësi, një dakordësi si kjo, për përmbysje totale të sistemit. Dhe ka për të ndodhur, herët apo vonë. Këtu është sfida. Cili politikan do të paraqitet para këtij opinioni të mbarsur dhe nervoz, si më i besueshëm, me ofertën më të mirë. Në fund të fundit, cili do t’i mbijetojë rënies së sistemit që shumë do i marrë me vete.

Kjo duket sfida e ditës. Me letrën që i ka dërguar pas dreke, Rama patjetër fiton simpatinë e partnerëve dhe ndërkombëtarëve, pasi del si njeri i dialogut. Me përgjigjen që ktheu në darkë Basha nga Durrësi, është më afër fitimit të simpatisë së qytetarëve, të cilët masivisht nuk e durojnë më këtë gjendje, këtë mënyrë si funksionojnë gjërat, këtë partitokraci të zymtë, të vrazhdë, të korruptuar, mediokre, fyese dhe brutale.

Etiketa: Edi Rama