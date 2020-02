Sfida e guximshme me fatin e dy individëve me aftësi të kufizuar

Ju sugjerojme



Të jesh me aftësi të kufizuara nuk do të thotë të jetë e pamundur të jetosh, të studiosh, të punosh, të arrish në jetë gjithçka që ke dëshirë. Me anë të profileve sjellim sot historitë e dy individëve me aftësi të kufizuar, Ergysin dhe Gentianin, duke rrëfyer në mënyrë personale vuajtjet, diskriminimin, vështirësitë e jetës dhe problemet e tyre sociale.

Ergys Hysi

Është një ndër 11 mijë avokatët e Shqipërisë, por ka një ndryshim nga të tjerët, është i verbër. Ai ishte vetëm 13 muajsh kur humbi 100% të shikimit nga një sëmundje e quajtur “milingit encifalit”, ndërsa sot e gjen të ulur në sallat e gjyqeve. Ergys Hysi së bashku me shoqëruesin e tij personal ulet në vendin e tij dhe përfaqëson denjësisht klientët që i besojnë çështjet e tyre.









Zakonisht është e vështirë të bësh karrierë në profesionin e ëndrrave, por ai edhe pse me aftësi ndryshe prej 18 vitesh është pjesë e sistemit tonë të drejtësisë.

Ndonëse i mësuar tanimë me vështirësitë dhe të papriturat në profesionin e tij, ai nuk e përshkruan të lehtë fillim e punës:

“Vështirësia më e madhe ka qenë kur dola në punë vitin e parë, sa u ambientua dhe puna me mua dhe unë me punën”.

Edhe pse në pamundësi për të qenë fizikisht si gjithë të tjerët, kjo nuk ka qenë kurrë arsye e mjftueshme për të hequr dorë nga ëndrrat e tij. Nëse po mendoni pjesën e diskriminimit duke e njohur shoqërinë ku jetojmë, Ergysi thotë se ende egziston dhe pse është reduktuar me kalimin e viteve. “Është pengesë e vogël, megjithatë kam mundur të çaj përpara. Ka shumë paragjykime me gjithë përpjekjet që kam bërë dhe janë bërë për personat me aftësi ndryshe, prap ka paragjykime”. Përveç paragjykimeve as shteti jonë nuk ofron lehtësira për të. Nqs nuk do kishte një shoqërues që e shoqëron dhe e ndihmon gjatë orarit të punës, ai nuk do të kishte akses në monitorë, apo në listat e datave të gjyqeve që janë vetëm për njerëz të zakonshëm.

Pasioni dhe dashuria për profesionin e tij e kanë bërë të mos heqë dorë edhe kur i është dashur të përballet me situata të tilla. Ai tregon se ka patur raste ku i është dashur të bindë gjyqësorin dhe administratën se ishte avokat pasi atyre i dukej e çuditshme dhe mendon se mund të ishte familjar. Ndonëse tek ne, paragjykimet kundrejt personave me aftësi ndryshe vazhdojnë Ergysi është i sigurt se vështirësitë më të mëdha, tanimë i ka kaluar. Prej shumë vitesh vazhdon i pandalur punën e tij dhe merret me çështje të ndryshme i pandikuar nga askush dhe asgjë. “Kryesisht të gjykatës penale dhe civile por sa të vijnë dhe apeli, administrative, rregjistri tregtar, OJQ-të , çfarë të dali ne nuk themi jo” – tregon ai.

Prej rreth 7-8 viteve ai ka nisur dhe aktivitetin privat. Katin e parë të shtëpisë nuk e përdor për banim por e ka kthyer në zyrë avokatie. Sigurisht që nuk ka qenë e lehtë sepse duhet goxha investim dhe mjetet e punës duhet të blihen vazhdimisht, por së bashku me bashkëshorten e tij ata kanë vullnet dhe dëshirë të ecin përpara. “Merrem me hartim shkresash, kërkesa, kërkesë padie, jo studim dosjesh. Në zyrë më ndihmon bashkëshortja“.

Pra përveç aspektit profesional ai ndihet i plotësuar dhe në atë personal. Në një nga disa takimet e realizuara me Ergysin pata rastin të takoj dhe zonjën e tij. Ata janë njohur që në vitin 2006 nëpërmjet një mikeshe. “Na ka prezantuar një shoqja jonë e përbashkët, dolëm thjesht për një kafe me të, pastaj të tjera gjëra i kemi zgjidhur vetë ne” – tha duke qeshur Bela, bashkëshortja e Ergysit.

Një çift me aftësi ndryshe, paragjykime, opinione të hidhura dhe të panevojshme të njerëzve, vështirësi të shumta gjatë jetës ama asgjë nuk ka mundur ta ndalë dashurinë e sinqertë dhe të pafund të tyre. “Unë Ergysin e kam marrë për inteligjencë, për mend, nuk e kam marrë për bukuri. Bukuria shkon e vjen” – shprehet sërish Bela.

Më tej, në 2010 ata e vulosën dashurinë me ardhjen në jetë të fëmijës së tyre të parë.

I lindur në librazhd Ergysi ka kaluar një fëmijëri aktive, me shëitje dhe lojëra në natyrë, të cilën me nostalgji e përshkruan me një fjali të vetme: “Në lumin e kam patur tek dera e shtepisë”. Ai ka filluar rrugen drejt dijes në “Institutin e nxënësve që nuk shohin, nuk flasin e nuk dëgjojnë” në Tiranë ku kreu mësimet 8-vjeçare. Më pas u rikthye në Librazhd dhe përfundoi gjimnazin e përgjithshëm të cilin e përkufizon si periudhën më të bukur të jetës së tij. Për të vazhduar më tej me studimet ne fakultetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan në degën Juridik për të cilën ka konkuruar në kushte të barabarta me të gjithë studentët e tjerë. As jeta studentore nuk ka qenë gjithmonë e lehtë per të. Insistimi dhe dashuria e tij për dijen kanë bërë të mundur që ai të merrte çdo leksion në kaseta të incizuara, por gjithashtu me ndihmën e shokëve në raste të caktuara, ia ka dalë mbanë të mbaronte fakultetin i renditur në radhët e studenteve ekselentë.

Av.Ergysi rend drejt dyereve të gjykatave sëbashku me shoqëruesin e tij që në orët e para të mëngjesit dhe kalon aty një pjesë të konsiderueshme të ditës. Pasi mbyll përgjithësisht fluksin më të madh të punëve kthehet në shtëpi tek familja. Janë pikërisht ata të cilët Ergysi i dedikon pjesën tjetër të ditës dhe jetës së tij. “Për mua gjëja më e shtrenjtë është familja”– shprehet ai.

***

Gentian Tuga

Dhurata më e bukur në jetë, mendoj unë është të shohësh pranë vetes njerëzit e t’u më të dashur. Të shohësh hapat e parë të fëmijës tënd apo buzëqeshjen e ëmbël të nënës, të shohësh si duket personi që i keni falur zemrën apo çdokush i dashur për ty. E dimë se fatkeqësisht jo të gjithë e kanë këtë dhuratë, padrejtësi ose jo nuk mundem unë ta diskutoj. Ama a e dini çfarë mësova sot?

Vërtetë ne shohim, ashtu si për fat të keq ka njerëz që s’munden, por m’u duk sikur sot takova personin i cili më mësoi se njerëzit e tjerë dhe të verbërit nuk janë dy vija paralele që s’do të takohen kurrë, por janë dy rrugë të gjata që kryqëzohen diku. Pikërisht në mes të këtij kryqëzimi ndodhet Gentian Tuga. Një ish-gazetar më kishte dhënë kontaktin e tij si të një individi të verbër dhe të them të drejtën kur e takova mendova se kisha ngatërruar person, pasi në pamje mu duk si të gjithë njerëzit e tjerë, por më vonë e kuptova.

Gentiani vuan nga një sëmundje që quhet “retinitis pigmentosa” ose ndryshe në shqip “sëmundja e pulës”, një grup i rrallë çrregullimesh gjenetike që dëmton retinën e syrit. Kjo sëmundje fillon të shfaqë shenjat e para rreth moshës së adoleshencë së një personi, duke bërë që ata ta kenë të pamundur të shohin natën.

“E kuptova në moshën 17 vjeç, kur u nisa për Greqi. Në malet e korçës, anej kur u errësua. Aty i dhash dum se kisha probleme me sytë”, shprehet Gentiani.

Pikërisht kjo është arsyeja që quhet sëmundja e pulës. Siç e dimë pas përdëndimit të diellit pulat nuk mund të shohin më, kështu ndodh edhe me këta individë. “Kur çohesh në mëngjes je i qetë, shef çdo gja, je normal, masanej gjatë ditës fillon e ik, derisa natën nuk shef fare, zero”.

Kjo sëmundje gjenetike i është transmetuar atij nga i ati. Për fatin e keq të familjes tre nga pesë fëmijët e tyre, Gentiani, një vëlla dhe një motër, vuajnë të njëejat simptoma. Për shkak të pamundësive, kohës së atëherëshme dhe mungesës së dijës, fatëkeqësisht as babai nuk iu transmetua nga doktorët fakti që kjo sëmundje mund t’i trashëgohej fëmijëve.

Me kalimin e viteve sëmundja përparon, problemet me shikimin bëhën më të mëdha dhe mund të arrijnë deri në verbërimë total. Aktualishtë babai dhe vëllai i madh kanë humbur 100% të shikimit. Ndërkohë Gentiani ende mundet të shoh sadopak gjatë ditës, për këtë arsye klasifikohet si i verbër i grupit të dytë. Ai u lind dhe u rrit në fshatin Fushë-Mamurras, në një familje të thjeshtë punëtorësh, me një ekonomi të rrënuar. Lufta për mbi jetesë e ka bërë që për shumë vite të mos i kushtojë rëndësi sëmundjes së tij. “Ngaqë u rritëm me halle, me probleme, nuk e kishim mëndjen tek këto problome, kishim ekonominë në zero. Nuk i kushtuam rëndësi shëndëtit as vëllai, as unë, as motra”.

Aktualisht 42 vjeç Gentiani tregon se vetëm në 2013 ka shkuar në doktor për herë të parë për problemin e tij. “Atëherë shkova për shërim, jo për kurim. I kërkova operacion dhe doktoresha më tha se ishte e pamundur ajo pjesë se mund të mbetesha i verbër 100%”.

Në moshen 27 vjeçare Gentiani u njoh me bashkëshorten e tij dhe u zhvendos në Tiranë. Për dy vite me rradhë, ai ia ka mbajtur të fshehtë faktin që vuante nga kjo sëmundje. “Nuk e dinte, mas dy vitesh ja kam tregu vet. Nuk i boni përshtypje fare ‘ky është kismeti im dhe këtë do mbaj’, më tha” – shprehet Gentiani.

Kur ishte më i ri ai tregon se nuk ndihej rehat me veten e tij për shkak të sëmnudjes. “Kisha komplekse, s’doja me deklaru se jam i smum, s’doja me dal i verbër”. Më tej, ai pohon se është pikërishtë kjo një nga arsyet e tjera që nuk është vizituar tek mjeku dhe që ja ka mbajtur fshehtë gruas së tij për dy vite.

Një djalë i ri, tanimë burrë shtëpie, ai duhet të punonte për të mbajtur familjen, për pesë vite ka punuar në ndërtim, derisa filloi të ngatërronte veglat e punës. Tentoi të punoje edhe në një parking, por siç tregon ai në shumë raste makinat ishte gati duke i përplasur. Pra për shkak të mungesës së shikimit ai e ka të pamundur të punojë. Aktualisht Gentiani, bashkëshortja e tij dhe tre djemtë e tyre 14, 7 dhe 3 vjeç jentojnë vetëm me ndihmën që i jep shteti. Nusja e tij vuan nga “hernie diskale” dhe e ka të ndaluar të punojë, megjithëatë ajo ka tentuar shumë herë, derisa ka përfunduar në regjim shtrati. Pra kësaj familje i duhet të përballojë jetesën për pesë përsona me vetëm 200 mijë lekë të vjetëra në muaj. E vetmja që ai dëshiron është që fëmijet e tij të mos preken nga e njëjta sëmundje. Gentiani i dërgon shpeshherë tek okulisti me shpresën se asnjë nga djemët e tij nuk do të vuaj si i ati.

Sëmundja që ka ai një ditë mund t’ja çojë shikimin në zero, ndërsa sot të pakten ai gjatë ditës mund të dallojë pak rrugën, por jo fytyrat e njerzëve. Me kalimin e viteve rrezja e shikimit fillon të ngushtohet dhe përsonat mbartës të sëmundjes e kanë të pamundur të shohin anash, por vetem drejtë me rrethë të ngushtë. “Në shumë raste kanë qenë duke më shtyp makinat.”-thotë ai.

Besoj tani e kuptoni përse e vendosa Gentianin në mes të këtij udhëkryqi. Vërtetë ai pati fatin të shohë dhe të përjetojë shumë gjëra në jetë, por le t’i urojmë që mos të vijë dita që ai do jetojë me kujtimet e të shkuarës, por të mundet t’i shoh sado pak fytyrat e njerëzve të tij më të dashur. Ndërkohë që ai dëshiron t’i drejtohet të gjithë njerëzve që vuajnë nga kjo sëmundje duke i thënë: “Nqs ato e kuptojnë herët, mos ta mbajnë të fshehtë, ta tregojnë, nuk është turp. Do çlirohen!”

