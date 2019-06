Sfida/ Vangjush Dako: Vertetoni telefonatën time me Astrit Avdylajn

Ju sugjerojme

Kryetari i Bashkisë Durrësit, Vangjush Dako, ka folur sot rreth përgjimeve të publikuara nga “Bild”, ku ky i fundit del në këto përgjime duke folur me Astrit Avdylajn, kreun e bandës së Shijakut.

I ftuar në emisionin “Opinion”, Dako ka mohuar të ketë folur me Astrit Avdylajn në ato përgjime, duke thënë se personi që dëgjohet të flasë me të është dikush tjetër, ndërsa shtoi se e gjitha, sipas tij, është një manipulim i një mendje të hollë.

“Në përgjimin numër pesë unë nuk jam duke folur me Astrit Avdylin tani. Gjejeni ju me kë jam duke folur. Këtë ta sfidoj këtu. Nëse është e vërtetë që po flas me Astrit Avdylajn… Një mëndje e hollë e ka manipuluar për të krijuar një lidhje me 5 telefonatat e tjera. Në përgjimin pesë unë nuk jam duke folur me Avdylajn”, u shpreh ai.

Debati në “Opinion”

Dako: Ai është zëri im por unë nuk jam duke folur me Astrit Avdylin.

Fevziu: Me kë je duke folur?

Dako: Nuk jam me Astrit Avdyllin, gjeje ti me kë jam duke folur.

Fevziu: Unë ta gjej, çfarë pune kam unë ta gjej. Le ta gjejë Prokuroria.

Dako: A po me akuzon, ky gjermani bashkë me ty po thoni se po flas me Astrit Avdyllin , unë sfidoj dhe them se nuk jam duke folur me Astrit Avdylin.

PERGJIMET E PUBLIKUARA NGA BILD

Astrit Avdylaj: A të ka zënë gjumi mbrëmë mo vëlla, se ke takuar Ramën dje, keni ndejtur jeni kënaqur

Vangjush Dako: Ça bone

Astrit Avdylaj: Ça bëhet

Vangjush Dako: Mirë, mirë

Astrit Avdylaj: Nga je vëllai…

Vangjush Dako: Dëgjo

Astrit Avdylaj: Hë vëlla…

Vangjush Dako: Thuaj byrazerit që unë po iki në Ishëm tek ata çunat atje

Astrit Avdylaj: Jo pra tashi se do ta lemë një çik më vonë, se jam këtu me çunat unë (Vath Alla).

Vangjush Dako: Ku je ti?

Astrit Avdylaj: Këtej nga hipoteka me Anin (Ani Dyrmishi, drejtor në Durrës), Ani do vij të takoj një çik drejtorin apo…..?

Vangjush Dako: Ato Allat janë aty apo…?

Astrit Avdylaj: Po Vath Alla është këtu me mu drejtëpërdrejtë, e kam këtu live, përballë në tavolinë, po na dëgjon tashti.

Vangjush Dako: Epo mirë takohemi në Durrës atëherë.

Etiketa: Astrit Avdylaj