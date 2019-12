Sfidat e reja të sigurisë/ Zeneli: Këshillat e SHBA do t’i vë në zbatim

Ju sugjerojme

Deputeti i opozitës së re në Parlament, Alban Zeneli, ka përfaqësuar vendin tonë në forumet dhe takimet me temë “Sfidat e reja të sigurisë”, që po zhvillohen në SHBA.

Përmes një statusi në rrjetet sociale, Zeneli thotë se sfidat e reja të teknologjisë nuk janë aspak të lehta dhe kërkojnë partneritet të fortë e të thelluar me SHBA-në dhe vendet mike.









Zeneli thekson se këshillat e SHBA-së në lidhje me sfidat e sigurisë dhe teknologjisë, do përpiqet t’i vërë në zbatim si ligjvënës dhe anëtar i Komisionit të Sigurisë.

Postimi i plotë i Zenelit

Sfida të reja, partneritete të forta!

Sfidat e reja të sigurisë, janë tema e ditës kudo sot. Po si gjithnjë, çështjeve kryesore u prin Ëashingtoni. Pikërisht, duke trajtuar temat e teknologjisë dhe informacionit, mora pjesë në seanca mjaft domethënëse dhe me vlerë, ku referuan personalitete si senatorët Dan Coats, apo Ted Kruz, ose kongresmenë si French Hill.

Sfidat e reja të teknologjisë nuk janë aspak të lehta dhe kërkojnë njësoj partneritet të fortë e të thelluar me SHBA-në dhe vendet mike.

Dan Coats ka qenë për shumë kohë, drejtori i Inteligjencës Kombëtare në USA, dhe mbart kështu një përvojë dhe dije të çmuara.

Po ashtu, Ted Cruz, nga republikanët më influentë, me të cilin pata fatin të shkëmbej disa ide edhe nga afër. Cruz theksoi rëndësinë e luftës për të drejtat e njeriut, e cila duhet të jetë një përpjekje permanente prej të cilës nuk duhet hequr dorë edhe përballë qeverive dhe administratave që shfaqin shenja autoritarizmi.

Sfidat e reja te sigurise, ato te informacionit dhe teknologjise, nuk nenkuptojne aspak largimin e vemendjes nga rreziqet e vjetra si terrorizmi, apo ekstremizmi i cdo lloji.

Me fat dhe i privilegjuar qe perfaqesova Shqiperine dhe parlamentin tone ne keto forume dhe takime te rendesishme.

Shqiperia ka shume per te bere ne fushen e sigurise persa i perket informacionit dhe teknologjise. Keshillat dhe orientimet e vyera te partnerit tone strategjik, do perpiqem ti ve ne zbatim ne aktivitetin tim si ligjvenes dhe anëtar i Komisionit të Sigurisë.

