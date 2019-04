Video/ Sfidë ‘magjike’ me 8 gola, Barça barazon 5 sekonda nga fundi

Ju sugjerojme

Minutat e para u duk sikur për Barcelonën ishte një tjetër përballje e lehtë, por përkundrazi. Sfida e djeshme u kthye në një ‘makth’ të vërtetë për katalanasit, një makth që zgjati deri në sekondat e fundit. Në 16 minutat e para Barça kryesonte 0-2 me golat e Kutinjos dhe Malkom. Festa zgjati vetëm pak minuta pasi në të 23-tën ishte Çukueze që ngushtoi shifrat pasi u fut në mesin e mbrojtjes katalanase.

Ndërkohë, me fillimin e pjesës së dytë, ishte Karl Toko Ekambi, që barazoi shifrat me një goditje fantastike nga fundorja. Në minutën 62 dhe 80, erdhi përmbysja e Vijarealit. Në fillim ishte Iborra që mori një top dhe me të majtën, shtangu mbrojtjen e Barcelonës, ndërsa më pas Karlos Baka iu shkëput mbrojtjes, kaloi dhe Ter Shtegenin, e shënoi në 4-2.

U duk sikur gjithçka mori fund për katalanasit, por mesa duket Messi nuk mendonte ashtu. Në minutën e 90-të ‘pleshti’ shënon një super gol me goditje dënimi, e pamundur për t’u ndaluar nga gardiani i Villarealit.

Edhe pse ndeshjes po i vinte fundi, Barcelona nuk u dorëzua. 5 sekonda nga përfundimi, është Luis Suarez që lëshon një të majtë të fuqishme nga jashtë zone dhe barazon gjithçka në 4-4.

Me këtë barazim, Barcelona shkon në kuotën e 70 pikëve, 8 më shumë se Atletiko e Madridit që ndodhet në vendin e dytë.

