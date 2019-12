SHBA, 920 mijë $ për burgjet ku mbahen kriminelët më të mëdhenj

Ju sugjerojme

Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin reformën e burgjeve në Shqipëri. Në një njoftim të ambasadës amerikane thuhet se SHBA kanë investuar 920 mijë dollarë për programe në burgjet ku mbahen disa prej kriminelëve më të mëdhenj.

“Drejtoresha e Byrosë për Çështjet Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjit dhe Luftës ndaj Drogës në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara Julie Craven u takua me Drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve Agim Ismaili për të biseduar mbi planet e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur reformën e burgjeve në Shqipëri. Me në investim fillestar prej 920,000 dollarë, Byroja për Çështjet Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjit dhe Luftës ndaj Drogës do të ndërtojë programe që do shënjestrojnë burgjet ku mbahen disa prej kriminelëve më të mëdhenj. Investimi i Shteteve të Bashkuara do të forcojë aftësinë e personelit të burgjeve për të ndalur dhe shkatërruar aktivitetin e paligjshëm pas hekurave dhe do të aktivizojë procese për të luftuar korrupsionin në sistemin penitenciar”, thuhet një njoftimin e ambasadës amerikane në Tiranë.









