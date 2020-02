SHBA/ Aksidenti tragjik i merr jetën 24-vjeçarit shqiptar (Emri)

Ju sugjerojme



Na ndiqni në Facebook mapo.al

Një aksident i rëndë i ka marrë jetën një 24-vjeçari shqiptar, i cili jetonte me familjen në SHBA. Aksidenti ka ndodhur dje, ndërsa me dhimbje, Lum Veshtaj, i ati i 24-vjeçarit ka dhënë lajmin e dhimbshëm përmes një statusi në rrjete sociale. Ndarja nga jeta e Aleksandër Veshtaj, 24 vjeç, ka prekur jo vetëm të afërm të familjes por dhe komunitetin shqiptar, që jeton në SHBA .

Statusi i babait të Aleksandrit, Lum Veshtaj, për ngjarjen:









“Lajm mortor nëpërmjet dhimbjes dhe pikllëimit të thellë lajmrojm komunitetin tonë se sot 2-15-20 u nda nga jeta Aleksander Lum Veshtaj në moshën 24 vjecare në një aksident të rëndë. To all of my dear friends Aleksander Lum Veshtaj passed away this morning in a tragic accident 24 years of age we will notify of the funeral arrangements as soon as they are available”.

Etiketa: aksident