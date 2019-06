“SHBA i hoqi vizën”/ Lubonja: Ja kush e shoqëronte Ramën në Shkodër

Ju sugjerojme

Analisti Fatos Lubonja, ka publikuar një fotografi të shkrepur gjatë ditës së djeshme në qytetin e Shkodrës ku shihen kryeministri Edi Rama me deputetin Tom Doshi përkrah të cilës shkruan se kjo foto tregon hipokrizinë, sipas tij, të Ramës “kur flet për Amerikën që do t’u heqë atyre që do të përfshihen në krime zgjedhore të drejtën e vizës”.

Lubonja shton më tej se Tom Doshi figuron në lisën atyre qytetarëve të botës që Deparatmentit i Shetit u ka hequr të drejtën për të shkuar në SHBA, ndërsa shton se “kjo foto flet shumë edhe për “syverbësinë” e Ambasadës Amerikane në Tiranë”.





Postimi i Lubonjës

“Nëse doni të shikoni hipokrizinë dhe manipulimin e Ramës kur flet për Amerikën që do t’u heqë atyre që do të përfshihen në krime zgjedhore të drejtën e vizës shikoni këtë foto. Një nga njerëzit që e ka shoqërur atë në pushtimin elektoral që i bëri dje Shkodrës duke përdorur dhunën shtetërore është Tom Doshi (kryetar i PSD) që figuron në listen e atyre qytetarëve të botës që Deparatmenti i Shetit (jo Ambasada) u ka hequr të drejtën për të shkuar në SHBA. Besoj se kjo foto flet shumë edhe për “syverbësinë” e Ambasadës Amerikane në Tiranë”, ka shkruar Lubonja në llogarinë e tij në Facebook.

