SHBA i refuzoi vizën? Reagon Vasili: Ja e vërteta

Ju sugjerojme

Zëri i Amerikës pretendon se ish-kryetarit të grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili, i është refuzuar viza për në SHBA. Kjo u bë e ditur gjatë intervistës që kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi po jepte në studion e Zërit të Amerikës me gazetaren Menada Zaimi.

Lidhur me këtë lajm, nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasilin, ka sqaruar për mediat se një gjë e tillë nuk është e vërtetë. Ai është shprehur i habitur kur ka pohuar se për herë të fundit ka marrë një vizë të tipit A2, tre mujore, në qershorin e vitit të kaluar, kur edhe ka udhëtuar në drejtim të SHBA, në një vizitë në Kongresin amerikan.

“Ju sqaroj që kam qenë disa herë radhazi në Amerike i pajisur gjithmonë me vizë zyrtare A2 duke filluar nga pjesëmarrja në ceremoninë e inaugurimit të Presidentit Trump në janar 2017 dhe më pas edhe në dy vizita të tjera të njëpasnjëshme. Vizita e fundit dhe kërkesa e fundit për pajisjen me vizë ka qenë në qershor të vitit 2018 në vizitën e zj.Kryemadhi në Washington ku sërish kam udhëtuar me vizë A 2”, ka deklaruar Vasili. Sipas tij, “viza ka skaduar në shtator dhe që nga ajo datë, nuk ka aplikuar më”.

Gazeta Mapo ka siguruar foton e dokumentit të vizës së Vasilit të marrë në ambasadën e SHBA e cila mban datën 4 qershor 2018.

LEXO EDHE:

Etiketa: LSI