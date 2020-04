SHBA/ Më shumë se 300 mijë të prekur nga koronavirusi, 8306 të vdekur

Zona më e nxehtë në SHBA për sa i takon përhapjes së virusit vazhdon të jetë qyteti i Nju Jorkut me 3565 të vdekur. Situata nxiti guvernatorin e Nju Jorkut të marrë respiratorët nga sektori privat.









Zyrtarët thonë se megjithatë shkalla e atyre që shtrohen në spital është stabilizuar, çka sugjeron se masat e forta për distancim social të vendosura një muaj më parë, kanë nisur të japim rezultat.

Pas Nju Jorkut, Nju Xhersi është shteti me numrin më të madh të të infektuarve. Qeveria federale i rekomandoi amerikanëve të mbajnë maska ose të përdorin mbulesa të tjera prej pëlhure në baza vullnetare për të frenuar përhapjen e koronavirusit.

Rekomandimi vjen nga Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve. Presidenti Trump shtoi se rekomandimet e reja nuk duhet të shihen si zëvendësim për masat e distancimit social, që konsiderohen kritike për ngadalësimin e epidemisë.

Në rang botëror virusi ka prekur 1.188.489 njerëz dhe ka shkaktuar 64,103 të vdekur. Presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara tha se ky organizëm me 193 anëtarë do të marrë një vendim “muajin e ardhshëm” për të vendosur nëse do të shtyjë mbledhjen vjetore të udhëheqësve botërorë në Nju Jork, që mbahet në fund të shtatorit, për shkak të pandemisë së koronavirusit.