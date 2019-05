SHBA reagon për negociatat: Mbështesim Shqipërinë për reformat

Ju sugjerojme

Ambasada amerikane në Tiranë ka përshendetur rekomandimin pozitiv të Komisionit Europian për hapjen e negociatave të Shqipërisë me BE. Ambasada thotë se do vijojë të mbështesë vendin tonë për reformat, me theksin tek drejtësia.

Deklarata e plotë

Ne mirëpresim rekomandimin e Komisionit Europian për hapjen e bisedimeve të anëtarësimit me Shqipërinë dhe konfirmimin e saj se Shqipëria vijon të bëjë përpara në zbatimin e reformave jetike dhe të pakthyeshme.

Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara që të punojnë me partnerët tanë shqiptarë dhe të BE-së për të siguruar integrimin me sukses të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, përfshirë edhe mbështetjen tonë të plotë për zbatimin në vijim të reformave legjitime dhe kushtetuese gjyqësore.

