SHBA sjell në Tiranë ‘makinën e së vertetës’, ja për çfarë përdoret

Pesë poligrafë tashmë do të jenë pjesë e Ministrisë së Brendshme. Pajisjet e dhuruara nga Shtetet e Bashkuara, do të përdoren nga poligrafë të trajnuar në SHBA, të cilët do të kryjnë testimet e aplikantëve për Byronë Kombëtare të Hetimit.

Qëllimi është ruajtja e e standardeve më të larta të integritetit të atyre që duan të bëhen pjesë BKH-së.









çfarë është poligrafi?

Në gjuhën e përditshme, kjo pajisje apo procedurë, njihet ndryshe edhe si testi i së vërtetës apo gënjeshtrës. Ai mat dhe regjistron disa indikatorë fiziologjik siç janë presioni i gjakut, pulsi, frymëmarrja dhe përçueshmëria e lëkurës, në momentin që një person pyetet dhe i përgjigjet intevistuesit.

Poligrafi përdoret gjerësisht në Shtetet e Bashkuara, kryesisht përpara punësimit në organet ligjzbatuese apo në ato të përfshira në sigurinë kombëtare. E po ashtu, përdoret edhe për punonjësit e përfshirë në angazhime të ndjeshme të sigurisë së vendit.

Testi i së vërtetës përdoret edhe në investigime apo ngjarje specifike, siç janë rastet kriminale, për t’i dhënë drejtim apo fokus hetimeve penale.

Në vendin tonë, poligrafët vijën në një kohë kur vendet mbështetëse të reformës në drejësi, kanë kërkuar që Byroja Kombëtare e Hetimit të ngrihet sa më shpejt, së bashku me Prokurorisë e Posaçme AntiKorrupsion, SPAK.

Më herët, poligrafi u kërkua nga kryeministri Rama që të përdorej edhe gjatë vetting-ut në radhët e policisë, megjithatë, Byroja Kombëtare e Hetimit, do të jetë e para strukturë që do të përdorë një test të së vërtetës.