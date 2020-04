Shefja e Epidemiologjisë: Nga nesër, nis testimi i ri për COVID-19

Ju sugjerojme



Eugena Tomini, shefe e Epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, thotë se Shqipëria është në nivelin e mesatares së Europës sa i takon përqindjes së numrit të viktimave nga COVID-19. Tomini duke folur për emisionin ‘Ilva Now’ në “EuroNews Albania” theksoi se pritet që në javën e 5-të kurba e të infektuarve të nisë rënien.





Ajo bëri me dije se Shqipëria do të nisë testimet përmes një analize të gjakut për të parë antikorpet tek individët me imunitet të fortë dhe që mund të rikthehen në jetë normale pasi nuk janë të rrezikuar.









“Komiteti Teknik sapo ka miratuar paktin që dhe testimi cerologjik, me prezencën e IKGVE apo IGMVE, do të hyjë në vijim në QSUT dhe ndoshta që nga dita e nesërme ky proces do të jetë aktiv për të testuar të gjitha fashat ose grupet që janë të rriskuar apo që e kanë pasur në mënyrë asimptomatike”, theksoi Tomini duke shtuar se kjo analizë gjaku do të kryhet në laboratorin e mikrobiologjisë në QSUT.

Mënyra ekzakte e procedimit ende nuk është përcaktuar por pritet që rastet të përcaktohen nga mjekët e familjes. Nga kjo analizë mund të zbulohen dhe personat që e kanë kaluar COVID-19 pa simptoma.

