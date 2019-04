Shefja e ONM, Calavera Ruiz: Koha për dialog maxhorancë-opozitë

Ju sugjerojme

Shefja e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM), Calavera Ruiz, apelon për dialog mes maxhorancës dhe opozitës, me qëllim dhënien fund të krizës politike. Zyrtarja e BE ka zhvilluar ditëm e sotme një takim me disa ish-deputetë të opozitës ku ka dëgjuar pretendimet e tyre sa i takon situatës që po kalon vendi.

Pas takimit, Ruiz ka shkruar në rrjetet sociale se politika duhet të punojë për të mirën e vendit, si dhe ka apeluar për dialog. “Është koha që dy palët politike të bëhen bashkë për të mirën e vendit. Drejtoresha për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian, Genoveva Ruiz Calavera u takua me përfaqësues të opozitës për t’u njohur me qëndrimet e tyre për situatën politike në Shqipëri përpara përgatitjes së raportit të vitit 2019″, thotë Ruiz.

Gjatë vizitës së saj dy ditore, shefja e ONM-së Genoveva Calavera ka zhvilluar takime me kryeministrin Edi Rama, me Ministren e Drejtësisë dhe anëtarë të KLP-së me fokus reformën në drejtësi.

Etiketa: calavera ruiz