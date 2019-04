Shehi: Opozita ka shumë skenare, do prishim skaletën politike

Ju sugjerojme

Dashamir Shehi, kreu i LZHK, i ftuar në TPZ tha se protesta e opozitës do të shfaqet në mënyra të ndryshme. Aleati i Bashës tha se opozita ka për qëllim të përmbysë skaletën politike dhe lojën që po bëhet.

“Unë i kam sugjeruar zotit Basha që të bëhet dhe një skenar tjetër që të jetë më kreativ, këtë radhë ishin rinia, radhën tjetër mund të jenë gratë. Do e ushqeja këtë mënyrë. Javës tjetër do shikohet a ka rënie apo ngritje në krahasim me të parën. Unë u tremba tek e dyta, por njerëzit nuk janë lodhur. Kanë ardhur më datë 26 e do vijnë edhe më datë 13.

Kjo është një rrugë e gjatë. Nuk po them që qeveria do bjerë nesër pasnesër. Jo vetëm se rruga është e vështirë është malore por nëse ne kemi nevojë t’i realizojmë ato aspirata kemi nevojë për kohë”, tha Shehi.

Sipas tij nëse opozita do pranonte të hynte në zgjedhjet lokale do të ishte një lloj përsëritje e çadrës.

“Ne duam ta prishim këtë lloj skalete politike. Do ta përmbysim këtë lloj loje, ndryshe ajo që ne dolëm nga parlamenti nuk do kishte asnjë lloj vlere.

Kur kemi gjykuar zgjedhjet e mëdha pse do shkonim tek zgjedhjet administrative. Do ishte gjë tjetër sikur kjo të spostohej në vjeshtë bashkë me zgjedhjet e përgjithshme. Ne kemi vendosur t’i prishim këto lloj rregullash, ndryshe do ishte një lloj përsëritje e çadrës”, deklaroi Shehi.

Etiketa: dashamir shehi