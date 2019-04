Sheiku flirton hapur, ja çfarë i shkruan Eni Çobani

Ju sugjerojme

Juristja Eni Çobani, e cila mban të mbërthyer teleshikuesit çdo të diel me rubrikën “Shihemi në Gjyq”, është pikasur edhe për kurimin në detaje. Së fundmi, ajo ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetin social “Facebook” disa foto ku shihet ndryshe; e veshur me një kostum sportiv.

Në radhët e komenteve të shumta, vëmendjen e tërhoqi ai i një sheiku, i cili e krahason bukurinë e Enit me atë të hënës. E ndonëse replikat e juristes janë tejet rralla, ajo ka zgjedhur që këtë herë ta falenderojë sheikun për komplimentin e bërë.

Etiketa: eni cobani