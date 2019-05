Shembjet te Selvia, Veliaj: Çliruam Vojo Kushin nga ndërtimet pa leje

Ju sugjerojme

Kryebashkiaku Erion Veliaj ka reaguar pas akuzave të PD, lidhur me shembjet e objekteve te zona e “Selvisë” në kryeqytet. Ishte deputetja e PD, Jorida Tabaku e cila akuzoi kryebashkiakun se terrorizoi familjet me fadromat dhe policinë në orët e vona të natës për t’iu shembur banesat dhe bizneset.

Në profilin e tij në Twitter ai postoi disa foto nga aksioni i sotëm i Bashkisë së Tiranës dhe thotë se u bë i mundur çlirimi i bustit të heroit “Vojo Kushi” nga ndërtimet pa leje si lloto dhe bingo në zonën e Selvisë.

“Pas Ali Demit, nis çlirimi i Vojo Kushit! Nuk mjaftoi ish-bingo, por ja hipën sipër Vojos, si ai tankut, me kat pa leje e me grykësi që as fashizmi s’e kish! Ta dinte Vojo që do bëhej kurban për llotot e deputetëve të rënë vafti, do e kish menduar dy herë atë punën e tankut”, shkruan Veliaj.

Etiketa: Bashkia e Tiranës