Shenjat më me fat për muajin prill, sipas astrologes Meri Shehu

Ju sugjerojme

Është dita e dytë e muajit Prill dhe jemi shumë kuriozë se si do jetë për ne ky muaj. Dhe siç është bërë traditë tashmë, në çdo fillim muaji, astrologjia Meri Shehu zbulon parashikimin e yjeve për secilën nga shenjat e horoskopit. Astrologia tregoi shenjat më të favorizuara në dashuri, ekonomi, karrierë, po ashtu edhe për shenjat më pak të favorizuara.

“Prilli na ndan nga ngatërresat e Mërkurit të kundërt që e kishim gjatë gjithë Marsit. Prilli do të na japë më shumë romantizëm”, tha Meri në mënyrë të përgjithshme për muajin Prill. Shenjat e horoskopit nga më pak të favorizuarat deri tek ato me më shumë fat janë si më poshtë.

12 – Demi

– Janë në fund të renditjes pavarësisht se ky muaj iu përket. Pas datës 20 futet Dielli në shenjën e tyre, por menjëherë takohet me Uranin dhe kjo i bën Demët të surprizuar, të paqartë dhe me një tendencë për të bërë një ndryshim të madh. Kjo papërgatitje nga e reja i bën ata të jenë në fund të renditjes. Duhet të jenë me këmbë në tokë për të pritur gjera të reja. Do kenë financë pak të vështirësuar, puna me ndryshime të mëdha dhe dashuria do të jetë e mirë deri në datë

11 – Peshorja

– Do të kenë një muaj romantik dhe do të dashurojnë në punë. Mund të fillojë një flirt shumë i zjarrtë dhe gjërat do të shkojnë mirë. Do jenë më emocionalë seç duhet dhe për ndikimin emocional që kanë nga të tjerët janë në këtë pozicion. Ky muaj do të jetë i mirë në lidhje me punë, dashurinë dhe me bashkëpunimet e reja. Financat nuk janë aq mirë sa duket, mund të harxhojnë në mënyrë të pakontrolluar.

10 – Virgjëresha

– Në ekonomi do të kenë probleme, por edhe në çështjet erotike. Do të kenë bashkëpunime, puna do jetë shumë mirë. Rreth datës 20-të mund të kenë një të papritur që për shumë virgjëreshë do jetë e pakëndshme. Ose një njohje surprizë që do tronditë themelet e tyre ekzistuese ose një ndarje surprizë.

9 – Peshqit

– Afërdita do jetë në shenjën e tyre deri më datë 20 Prill dhe kjo është një nga ndikimet e bukura për ta. Do të kenë ndjenja të bukura, takime, pasione, por të gjitha planet e tyre do të hidhen në erë pas datës 20-të. Nuk do të stabilizohen dot me planet dhe do të marrin një tjetërsim. Duhet të përshtaten me mënyrën e re.

8 – Gaforrja

– Do të kenë lajme të mira, me udhëtime, kontakte me jashtë ose do të rilidhen me persona me të cilët kanë pasur probleme më përpara. Në rrugë ligjore mund të kenë mbështetje, por mund të kenë edhe ndryshime aleancash në mënyrë të papritur. Në lidhje me karrierën mund të themi që do kenë fund muaji shumë dinamik dhe pak nervoz.

7 – Bricjapi

– Kanë një moment deçiziv në lidhje me punët familjare. Ky deçizivitet do fillojë kryesisht pas datë 17 Prill. Do kenë udhëtime, mund të ndryshojnë shtëpi. Gjithë muaji Prill është me mundësi shumë të mira për ta. Por disa projekte ligjore do të kthehen pas, kështu që duhet të bëjnë kujdes.

6 – Akrepi

– Ky është një muaj që do të merren me punë. Do kenë një muaj që do të lidhen shumë me partnerët, do marrin një vendim ose do të kenë çaste romantike. Por duhet të kenë kujdes në partneritetet që mund të kenë në biznes ose në martesë. Disa Akrepë mund të kenë edhe ndarje.

5 – Shigjetari

– Do të kenë një periudhë shumë të mirë për rregullimin e marrëdhënieve familjare. Duhet të kenë kujdes me shpenzimet e tyre. Do të bëjnë njohje të mira në ambientet familjare. Është një periudhë e mirë për tu prezantuar. Nëse kjo nuk ndodh deri në datë 20-të atëherë ata do të bëhen shumë flirtues dhe romantikë.

4 – Ujori

– Do të kenë një muaj shumë të fuqishëm ekonomik, do të kenë lajme të mira dhe plane të mira për jetën personale. Edhe për këtë shenjë ekziston tendenca që të mos i menaxhojnë mirë paratë . Prilli do të jetë emocional dhe prurjet e mira mund të ikin papritur. Disa ujorë do të kenë ndryshime të mëdha në lidhje me punën, jo thjeshtë një ndryshim pozicioni, por një ndryshim i rëndësishëm. Mund të kenë ndryshim në profil pune ose në mënyrë jetese.

3 – Binjakët

– Janë në një pozicionim të mirë sepse i ndihmon Afërdita në shenjën e Peshqve. Do të marrin lajme të mira, por nuk duhet të ëndërrojnë më shumë se duhet. Financat për ta do të futen në ritme të mira. Ky muaj gjithashtu është muaj fejesash dhe martesash për ta.

2 – Luani

– Janë në një pozicion më të privilegjuar, Jupiteri në shenjën e Shigjetarëve iu jep të gjitha mundësitë që të ecin, të përparojnë dhe të bëjnë ndryshime të mëdha. Do të kenë prurje të madhe ekonomike nga bashkëpunimet ose nga partnerët e tyre. Nëse do të dinë t’i investojnë do të ndihen shumë mirë. Do të kenë takime të mëdha dhe të këndshme dhe pasiononte për jetën personale.

1 – Dashi

– Janë në pozicionin e duhur, dielli është në shenjën e tyre dhe ky është një ndikim shumë i mirë. Nuk do të kenë energjinë për të vepruar në mënyrë impulsive dhe të pakontrolluar këtë muaj. Mbizotërohen nga ndjenja të mira, janë bërë të thellë. Ky organizim i brendshëm i çliron dhe iu jep shanse.

Etiketa: astrologia