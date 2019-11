U plagos me dy plumba në atentat, ja gjendja e prokurorit Arjan Ndoja

Ju sugjerojme

Prokurori i Durrësit, Arjan Ndoja mbeti i plagosur pasditen e sotme në një atentat me armë zjarri te Mbikalimi i Shkozetit. Ai po lëvizte me automjetin e tij, kur u qëllua nga një makinë tjetër me armë zjarri kallashnikov.

Mësohet se prokurori ka marrë dy plumba në trup dhe ai është nënshtruar me urgjencë një ndërhyrje kirurgjikale në spitalin e Durrësit dhe gjendja e tij shëndetësore paraqitet e stabilizuar.









Policia ka ndaluar një person si të dyshuar se ka ndjekur makinën para atentatit, ndërkohë po zhvillohet operacion në Sukth, aty ku mendohet se janë fshehur autorët.

Etiketa: Atentat prokurorit Arjan Ndoja