Sherr me thika jashtë diskos, në pranga 2 vëllezër

Dy vëllezër shqiptarë përfunduan në komisariat, pasi u përfshinë në një sherr me mjete të ftohta jashtë ambienteve të një diskoteke në Brescia. Sipas mediave italiane, ngjarja ndodhi rreth orës 02:00 të mëngjesit, kur njëri nga dy vëllezërit qëlloi me thikë një 30-vjeçar italian.

Dy shqiptarët e moshës 22 dhe 23 vjeç, janë nën akuzë për sulm me dashje me thikë, ndaj 30-vjeçarit nga Brescia, i cili përfundoi me plagë në spital, por jashtë rrezikut për jetën.

Mesohet se sherri kishte nisur brenda diskos e më pas ata kanë dalë jashtë me gjasë për t’u sqaruar, por aty sherri ka degjeneruar dhe vëllai më i vogël, shqiptari 22-vjeçar nxori thikën dhe e qëlloi. Më pas policia bëri ndalimin e dy shqiptarëve të cilët u shoqëruan për në ambientet e policisë.

