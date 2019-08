Sherr mes bashkëshortëve, ndërhyn policia, ndalon burrin me armë

Ju sugjerojme

Policia arriti të parandalojë sot një vrasje në Kamëz. Marrja në kohë e informacionit, si dhe ndërhyrja me profesionalizëm e forcave të Komisariatit Nr. 5, parandaloi përshkallëzimin e një konflikti mes një çifti bashkëshortësh. Burri me iniciale R. S., 60 vjeç u ndalua në flagrancë si dhe iu bllokua një armë zjarri automatik me qytë druri, 2 karikatorë dhe 96 fishekë, të cilat u gjetën gjatë kontrollit në banesë.

Njoftimi i policisë:

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 5 Tiranë, pas marrjes së informacionit se në Bathore, Kamëz po ndodhte një konflikt i ashpër midis dy bashkëshortëve, organizuan menjëherë punën dhe me veprimet e shpejta dhe profesionale bënë të mundur parandalimin e mëtejshëm të këtij konflikti duke arrestuar në flagrancë shtetasin R.S. 60 vjeç.

Gjithashtu falë veprimeve të shpejta është bërë i mundur edhe bllokimi i armës së zjarrit automatik me dy karikatore me fishekë, me të cilën ky shtetas dyshohet se do kryente krim në familje, si dhe 96 fishekë.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, dhe “Dhuna në familje” në ngarkim të shtetasit R. S.

