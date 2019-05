Sherr në Instagram/ Duda kërcënon Feron: Do të vij në shtëpi dhe…

Ju sugjerojme

Fero shquhet për debatet e nxehta që krijon herë pas here me reperët në Kosovë apo Shqipëri. Së fundmi është përballur me Dudën. Videoja e fundit që ka publikuar në rrjetin e tij social ku tregon se është reperi më i mirë në botë ka rënë në syrin e Dudës.

“Ti munesh me kan humori ma i mir ne Hip Hop shqip ose ma i rrahuri, po asnjheer RAP artist… (edhe ktyne tjerve ju ka ik ftyra hala pa e bo ftyren mire)”,shkruajti Duda në postimin e Feros.

Reperi nuk hezitoi ti përgjigjej.



“Hala gjallë kukshe a. muzika jote hit e fundit u kon 2006. dhomqi mu ke kap n’***nashte dhez apet”, ishte përgjigja e Feros.

Pas kësaj, Duda bëri një postim në Instagram se do ti shkojnë në shtëpi sapo të kthehet nga Zvicra.



