Shfaq hapur lidhjen, Olsi ndan me ndjekësit surprizën e së dashurës

Ju sugjerojme

Aktori i humorit Olsi Bylyku duket se ka vendosur të bëjë njëherë e mirë publike lidhjen e tij të dashurisë me vajzën e quajtur Egi. Ai ka publikuar së fundmi në rrjetin social “Instagram” fotografi ku shfaqet përkrah partneres, si dhe detaje nga festa surprizë që ajo i ka bërë në ditën e lindjes së tij, ku pikasen miqtë e ngushtë të aktorit.

E veshur me kostum të bardhë, Egi shfaqet tejet e dashuruar me aktorin e humorit. Egi u bë e njohur për publikun pasi u pikas me Olsin në premierën e filmit “2 Gisht Mjaltë”.

Etiketa: ditëlindja