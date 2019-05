Shfryn Gattuso: Nuk më njihni, jam kundër por i detyruar ta bëja

Ju sugjerojme

“Fjala dorëheqje te unë nuk ekzsiton dhe nuk do ta dëgjoni kurrë! Jo më kot kam luftuar që në moshë 17 vjeç për të fituar vendin e punës dhe për të treguar vlerat. Kam edhe dy vite kontratë dhe dëshira është që të dërgoj këtë skuadër në Champions League”.

Gennaro Gattuso i ka idetë e qarta. Trajneri i Milanit, në konferencën për shtyp përpara sfidës ndaj Sinisa Mihajlovic që drejton Bolognan, ka folur edhe në lidhje me grumbullimin: “Kurrë në jetë nuk e kam bërë, por ja që isha i detyruar. As mua nuk më pëlqen, por qëndrova me djemtë. Na u desh që të qëndronim bashkë, stërviteshim më fort, ashtu si edhe i pashë gjatë javës. Jam i bindur se do të luajmë një ndeshje të mirë. Kush nuk luan mirë, do të thotë që nuk e ka në zemër këtë fanellë”.

Më pas, Rino foli edhe për sjelljen e disa lojtarëve, mes daljeve dhe jetës së natës: “Të bëjnë çfarë të duan kur mbarojnë stërvitjen. Rëndësi ka qe të jenë profesionistë në punën e tyre. Edhe unë dilja. Bakayoko? Kapitull i mbyllur, kërkoi falje, ashtu si edhe Romagnoli, që po rritet shumë. Sjellja në Torino dhe kartoni i kuq do t’i bëjë mirë”.

Etiketa: djemte