Dita e fundit e Ver ë s meteorologjike do t ë dominohet nga kthjellimet dhe prani të vranësirave kalimtare në ultësirën Perëndimore . Er a d o të jet ë e lehtë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi maksimale 6 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 2 me lartësi vale 0,3–0,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë larta.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 16/32°C Zonat e ulëta 18/35°C Zonat bregdetare 22 /35°C