SHIFRA/ Ja sa qytetarë kanë marrë leje për dalje te e-Albania

22 mijë e 553 qytetarë kanë marrë deri tani leje për dalje te e-Albania. Një shifër e lartë kjo në pak orë duke marrë parasysh që mund të aplikojë vetëm një pjesëtar i familjes.





Lajmin e bën me dije drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Mirlinda Karçanaj ndërsa pohon se përtej mërzive e acarimeve të momentit, totalisht të kuptueshme në kushtet e izolimit, qytetarët kanë treguar maturi.









“Deri tani 22 mijë e 553 qytetarë kanë bërë aplikimin në e-Albania dhe kanë marrë menjëherë miratimin e lejes për dalje nga dita e hënë. Kjo shifër tregon besimin e qytetarëve te teknologjia dhe te e-Albania që tashmë është familjar për këdo.

Përtej mërzisë, acarimeve të momentit, tërësisht të kuptueshme në kushtet e izolimit, qytetarët kanë treguar një maturi dhe sjellje për t’u admiruar.

Me durim, minutë pas minute, ata po ndjekin procedurën e thjeshtë të marrjes së leje-daljes, në e-Albania! Kjo sjellje do na shpërblehet në ditët dhe javët në vazhdim me më pak të dala dhe me më shumë jetë të mbrojtura”, shkruan Karçanaj.

