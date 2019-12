Shifra stratosferike, zbulohet sa do përfitojë drejtori i ri i Google

Ju sugjerojme

Në fillim të dhjetorit, u njoftua se themeluesit e Google, Larry Page dhe Sergey Brin po pensionohen. Në vend të tyre ka ardhur, Drejtori i Përgjithshëm i kompanisë mëmë Alphabet, pra Sundar Pichai.

Me rolin e ri dhe përgjegjësinë në rritje, Pichai gjithashtu ka një rritje të madhe të pagës. Kjo del nga dokumentet që tani janë paraqitur në Komisionin e Sigurimeve dhe Shkëmbimeve të SHBA-së, transmeton Telegrafi. Sipas kësaj, paga bazë e Pichai në vitin 2020 do të jetë 2 milionë dollarë amerikanë. Përveç kësaj, do të ketë një total të aksioneve prej 240 milionë dollarësh gjatë tre viteve të ardhshme që do të paguhen bazuar në performancë.









Gjithsesi, me gjithë pagën e majme, vlerësohet se Pichai nuk do të ketë një detyrë të lehtë. Alfabeti do të përballet me sfida rregullatore në vitet e ardhshme, veçanërisht brenda Bashkimit Evropian. Kohët e fundit ka pasur rezistencë edhe nga punonjësit e saj, për shembull kundër një dege kineze të motorit të kërkimit. Ndryshe, Larry Page dhe Sergey Brin, të cilët themeluan Google në vitin 1998, kishin thënë ditë më parë se po tërhiqen nga rolet e tyre të përditshme në kompaninë mëmë në Google, Alphabet, dhe po i japin përgjegjësinë e udhëheqjes Sundar Pichai, i cili do të shërbejë si CEO i Google dhe Alphabet. Më parë, Larry Page shërbeu si CEO i Alphabet dhe Sergey Brin shërbeu si president.

Siç ishte bërë e ditur gjithashtu, të dy, Page dhe Brin do të vazhdojnë si anëtarë të bordit të drejtorëve të Alphabetit. Ata gjithashtu do të mbajnë një shumicë të fuqisë së votimit mbi vendimet e ndërmarrjes.

“Ndërsa ka qenë një privilegj i jashtëzakonshëm për t’u përfshirë thellë në menaxhimin e përditshëm të kompanisë për aq kohë, ne besojmë se është koha për të marrë rolin e ‘prindërve krenarë’, duke ofruar këshilla dhe dashuri, por jo bezdi të përditshme”, kishin deklaruar Page dhe Brin.

Sundar Pichai siguroi punonjësit në një e-mail në mbarë botën gjithashtu: “Unë do të vazhdoj të jem shumë i përqendruar në Google dhe punën e thellë që po bëjmë për të shtyrë kufijtë e informatikës dhe për të ndërtuar një Google më të dobishëm për të gjithë”. Megjithatë, gjatë viteve të fundit, Page dhe Brin kanë qenë gjithnjë e më pak të dukshëm në Alphabet dhe Google.

Që nga anëtarësimi në Google në 2004, Pichai ka mbikëqyrur zhvillimin e produkteve më të rëndësishme softuerike të Google, duke përfshirë Chrome, Drive, Gmail dhe Maps. /Telegrafi

