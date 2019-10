Shifrat e frikshme të azilit, Këlliçi: Ikja nuk është zgjidhje

Ju sugjerojme

Kryetari i FRPD-së, Belind Këlliçi publikon shifrat e frikshme të azilit nga qytetarët shqiptarë në vendete e BE. Sipas të dhënave të publikuara ditët e fundit, të paktën çdo muaj janë rreth 2 mijë shqiptarë të cilët aplikojnë për azil në vendet e Bashkimit Europian. Kreu i të rinjve demokratë thotë se politika e Ramës është shpopullimi i vendit. Ai e cilëson këtë si gjendje alarmante për të cilën duhen marrë masa urgjente, ndërsa thirrja e PD për shqiptarët është që të mos lënë vendin.

Pa Edi Ramen, shpopullimi do te ishte i pamundur!

Edi Rama ia doli, sic nuk ia doli asnje pushtues deri me sot, ta zbraze Shqiperine. Te rinjte po largohen sepse s’kane asnje shprese per te ndertuar jeten ne kete vend, per te gjetur nje pune. Ata jane te vjedhur e te tradhtuar nga Edi Rama, qe te gjithe qeverisjen e ka vene ne sherbim te krimit dhe te nje grushti biznesmenesh me te cilet ndan parate e buxheti, leket e shqiptareve.

Shifrat sa vijne e behen me alarmante, sepse qeveria sa vjen e degradon me keq. Shtohet vjedhja dhe rritet numri i shqiptareve qe ikin. Vetem per gjashte muajt e pare te vitit, rreth 4335 kerkesa te reja per azil jane regjistruar ne shtetin francez, ndersa sipas Eurostat numerohen ne total mbi 5000 te tilla. Ne total, jane shenuar ne te gjithe BE-ne 10,680 kerkesa per here te pare per azil. Kjo do te thote se mesatarisht, qe prej fillimit te vitit, cdo muaj jane larguar nga vendi 1780 shqiptare. 40% e ketyre kerkesave kane qene te perqendruara ne France, ku gjate 6 muajve te pare te 2019 jane dorezuar ne total 4,435 kerkesa te reja, duke ruajtur tendencen e dy viteve te fundit.

Qe te mos ikin shqiptaret ka vetem nje zgjidhje, duhet te largohet Edi Rama. Ikja nuk është zgjidhje, zgjidhja është bashkimi për të larguar te keqen, e ndertuar Shqiperine qe duam, Shqiperine e mundesive, Shqiperine si Europa!

