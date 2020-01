Shifrat/ Ja sa do të fitojnë prezantuesit e Sanremos

Ju sugjerojme

Il Giornale, gazeta e përditshme italiane me bazë në Milano, ka bërë një llogaritje me përafërsi sesa mund të paguhen prezantuesit e Sanremo 2020.

Referuar shifrave të kaluara, Amadeus, prezantues dhe drejtori artistik i edicionit të këtij viti, mendohet se do të paguhet 500,000-600,000 euro. Bashkë-prezantueset e tij në skenë, 11 personazhe të njohura të ekranit italian, por jo vetëm, mendohet se do të paguhen 20,000-25,000 euro. Mes prezantuesve do të jetë edhe moderatorja shqiptare, Alketa Vejsiu, e cila padyshim, përveç hovit në karrierë, do të përfitojë jo pak edhe financiarisht.









Rula Jebreal, analiste e politikës së jashtme arabe, shkrimtare dhe skenariste, është shprehur se do t’i dhurojë për bamirësi paratë. Mendohet se me të njëjtën shumë, pra 20/25 mijë euro do të paguhen edhe prezantueset e tjera.

Sipas Il Giornale, emra të tjerë, si Antonella Clerici, prezantuese italiane, mund të paguhen me dyfishin e shumës. Për Mara Venier, veteranen e televizionin italian, nuk dihet asgjë.

Shpenzimet për Sanremo 2020 duhet të jenë në shifra të përafërta me edicionet e viteve të kaluara. Mendohet se shpenzimet kapin shifrën 18 milionë euro.

Etiketa: fitimet