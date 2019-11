Shkarkimi i Kajmakut, Basha: Poshtërim në radhë të parë për PS-në

Ju sugjerojme

Lulzim Basha deklaroi se me rastin e Agim Kajmakut u vërtetua edhe një herë se skema e Ramës është që t’ia dorëzojë pushtetin krimit dhe ky është poshtërim pikësëpari për PS-në.

Basha tha se Agim Kajmaku është fytyra e Edi Ramës, pasqyra e radhës me kë qeveris ai. Sipas kreut të PD, kush kishte dyshime se rastet e tjera në zgjedhjet e kaluara ishin një rastësi tani ka të gjitha provat se kjo ka qenë një skemë e Ramës për t’i dorëzuar pushtetin krimit. Ai tha se zgjidhja e vetme është t’ia kthejmë qeverisjen shqiptarëve.









Deklarata e Bashës nga selia e PD:

Ky është poshtërim për PS në radhë të parë, e cila nuk nxjerr dot kandidatë të painkriminuar, të padënuar por nxjerr llumin e llumit por është edhe një poshtërim edhe për shqiptarët që shkëlqejnë kudo në botë por në vendin e tyre qeverisen nga kriminelë, trafikantë nga hajdutë, nga të korruptuar që e kanë vendin në burg e jo në qeverisje.

Për këdo që ka pasur dyshime dhe ka menduar se 2013, 2015, 2016, 2017 apo 2019 janë rastësi tani ka të gjitha provat që ka qenë një skemë e mirëmenduar e Edi Ramës për t’i dorëzuar pushtetin krimit. Prandaj qeveris me krimin dhe e mban pushtetin me krimin.

Zgjidhja e vetme është që t’ia kthejmë qeverisjen shqiptarëve.T’ia kthejmë parlamentin shqiptarëve me zgjedhje të parakohshme parlamentare, me një qeveri kujdestare që do të garantojë votën e tyre, ju faleminderit”, deklaroi kreu i PD.

