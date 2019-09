“Shkarkimi i Metës”, Balla do të jetë i deleguari i PS në Venecia

Ju sugjerojme

Në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar të PS, është vendosur që kryetari i këtij grupi, Taulant Balla të shkojë si i deleguar në Venecia. Kujtojmë se më 11 tetor, do të zhvillohet mbledhja e Komisionit të Venecias, ku do shqyrtohet raporti mbi çështjen e Presidentit të Rekublikës Ilir Meta. Balla do të mbrojë kërkesën e mazhorancës për shkarkimin e Metës.

Kujtojmë se në fillim të muajit shtator një delegacion i Komisionit të Venecias vizitoi vendin tonë me kërkesë të Komisionit Hetimor Parlamentar për shkarkimin e Presidentit që drejtohet nga Ulsi Manja.

Gjatë kësaj vizite ata u takuan me vetë Presidentin Meta, përfaqësues të komisionit si dhe përfaqësues të partive politike. Ata mblodhën opinione dhe fakte mbi dekretin e Presidentit për të anuluar zgjedhjet e 30 qershorit. Një draft paraprak i Komisionit të Venecias, rrodhi në media ku thuhet se Meta ka tejkaluar kompetencat kushtetuese me anulimin e 30 qershorit, duke sqaruar se një vendim i tillë duhet të merret vetëm në një situatë që plotëson kriteret për marrjen e masave të jashtëzakonshme. Sa i takon shkarkimit të Metës, “Venecia” sqaron se një vendim i tillë i takon Gjykatës Kushtetuese.

Etiketa: Ilir Meta