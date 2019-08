Shkarkimi i Metës, ekspertët e Venecias në Shqipëri më 9-11 shtator

Ju sugjerojme

Pas kërkesës nga Kuvendi i Shqipërisë për opinion lidhur me nismën e shkarkimit të presidentit Ilir Meta, ekspertët e Komisionit të Venecias do të vijnë në Shqipëri në datat 9-11 shtator.

Mësohet se delegacioni do të takohet anëtarët e Komisonit Hetimor Parlamentar për shkarkimin e Metës. Gjithashtu, ata do të takohen edhe me kreun e shtetit Ilir Meta, kryeparlamentarin Gramoz Ruçi si dhe përfaqësues të qeverisë.

Takime janë planifikuar edhe me opozitën, kreun e Gjykatës Kushtetuese si dhe aktivistë të Shoqërisë Civile.

LEXO EDHE:

Etiketa: ekspertet e venecias