Shkarkimi i Presidentit Ilir Meta, nuk tërhiqet mazhoranca

Mazhoranca nuk është tërhequr nga kërkesa për të shkarkuar Ilir Metën, nga posti i Presidentit të Republikës. Sot në orën 09:00 do të mblidhet Konferenca e Kryetarëve, e cila do të caktojë datën e zhvillimit të mocionit dhe debatit. Pikërisht në Konferencën e Kryetarëve do të caktohet data se kur do votohet për shkarkimin ose jo të Metës.

Një ditë më parë Partia Socialiste nisi mbledhjen e firmave për të shkarkuar Metën. Vendimi u mor në kryesinë e Partisë Socialiste, menjëherë sapo Presidenti Meta nxorri dekretin për anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit.

